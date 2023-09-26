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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстреле села под Шебекино

Гладков: ВСУ обстреляли село Большетроицкое под Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Артиллерия украинской армии обстреляла село Большетроицкое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Повреждения различной степени выявлены в четырех домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы, а также повреждены два объекта торговли», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавших при обстреле не было.

Село Большетроицкое находится в Шебекинском городском округе Белгородской области, в 10 км от границы с Украиной.

23 сентября под обстрел с украинской стороны попал город Шебекино.

Повреждения, по словам Гладкова, тогда получил производственный цех одного из промышленных предприятий: снаряд пробил кровлю здания.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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