Гладков сообщил об обстреле села под Шебекино

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Артиллерия украинской армии обстреляла село Большетроицкое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Повреждения различной степени выявлены в четырех домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы, а также повреждены два объекта торговли», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавших при обстреле не было.

Село Большетроицкое находится в Шебекинском городском округе Белгородской области, в 10 км от границы с Украиной.

23 сентября под обстрел с украинской стороны попал город Шебекино.

Повреждения, по словам Гладкова, тогда получил производственный цех одного из промышленных предприятий: снаряд пробил кровлю здания.