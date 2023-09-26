Гладков сообщил об обстреле села под Шебекино
Гладков: ВСУ обстреляли село Большетроицкое под Шебекино
Артиллерия украинской армии обстреляла село Большетроицкое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Повреждения различной степени выявлены в четырех домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы, а также повреждены два объекта торговли», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что пострадавших при обстреле не было.
Село Большетроицкое находится в Шебекинском городском округе Белгородской области, в 10 км от границы с Украиной.
23 сентября под обстрел с украинской стороны попал город Шебекино.
Повреждения, по словам Гладкова, тогда получил производственный цех одного из промышленных предприятий: снаряд пробил кровлю здания.