На Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Моисееву

Борис Моисеев (Фото: Александр Легкий / Global Look Press)

На Троекуровском кладбище в Москве в годовщину смерти открыли памятник артисту Борису Моисееву, сообщил РБК его арт-директор Сергей Горох.

«Скульптура представляет из себя бронзовую фигуру высотой три метра. Постамент фигуры представляет из себя монолитный блок из белого мансуровского гранита. Форма камня представляет из себя сложенные крылья, как будто застывшие в воздухе. На постаменте высечены слова из песни «Начни с себя весь мир любить», — рассказал Горох.

Video

Автор памятника — скульптор Филипп Трушин. По его словам, прототипом скульптуры стала постановка Моисеева «Боль разлуки». «Фигура артиста в скульптуре отражена в движении, символизируя визионерский подход Моисеева к формированию постсоветской хореографии и популярной культуры, являющийся актуальным до сих пор», — объяснил скульптор.

Директор артиста также отметил, что в честь открытия памятника прислали цветы британский певец Элтон Джон, российские артисты Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Кристина Орбакайте и другие.

Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве. Он начал с карьеры танцора и прошел путь от артиста балета до хореографа-постановщика. Был главным балетмейстером литовского оркестра «Тринитас» и режиссером-постановщиком муниципального театра в Новом Орлеане.

В 1990-х годах Моисеев начал карьеру певца. Он создал собственный шоу-театр, где ставил сольные программы-спектакли. Среди самых известных его композиций: «Голубая луна», исполненная дуэтом с Николаем Трубачом; «Две свечи», записанная с Аллой Пугачевой; «Петербург — Ленинград», «Ненавижу» и другие. В 2006 году Моисееву присвоили звание заслуженного артиста России.

Борис Моисеев умер на 69-м году жизни днем 27 сентября 2022 года. Причина смерти певца была неизвестна, однако его коллеги рассказывали, что в последние годы артист страдал от серьезной болезни и много времени проводил дома в Юрмале.