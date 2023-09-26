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Военная операция на Украине ,  
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Дрон оставил без света семь населенных пунктов в Курской области

Губернатор Старовойт: Дрон обесточил семь населенных пунктов в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Сразу семь населенных пунктов остались без света в Курской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Украинский беспилотник упал на электрическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района. Обесточены семь населенных пунктов.

«Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка», — добавил губернатор.

Ночью Минобороны сообщило об отражении пяти атак беспилотников на Курскую область. Два из них были уничтожены в регионе примерно в 22:30, еще столько же — около 23:00. Ближе к утру в ведомстве сообщили, что система ПВО сбила еще один дрон.

Курская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, подвергается регулярным обстрелам и атакам беспилотников. В ней действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.

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Курская область беспилотники электроснабжение Роман Старовойт Военная операция на Украине
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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