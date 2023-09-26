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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 12 ангаров ВСУ под Херсоном

Минобороны отчиталось об ударе по складу оружия и боеприпасов ВСУ под Херсоном
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Военная операция на Украине
Военные отчитались об уничтожении 12 ангаров более чем с 3 тыс. т боеприпасов ВСУ разного калибра. Объединенный склад находился между Херсоном и Николаевом

Минобороны сообщило об уничтожении 12 ангаров ВСУ под Херсоном
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Российские военные нанесли авиаудар крылатой ракетой по объединенному складу вооружения и боеприпасов украинской армии близ села Киселевка в Херсонской области, сообщило Минобороны.

Уничтожены 12 ангаров, в которых находилось свыше 3 тыс. т снарядов разного калибра. Ведомство уточнило, что удар нанесли накануне, 25 сентября. Ранее днем Минобороны сообщало, что пораженный под Киселевкой склад принадлежал 124-й бригаде территориальной обороны.

Село расположено к северо-западу от Херсона.

Сегодня министерство также сообщало о гибели свыше 15 украинских военнослужащих на херсонском направлении и уничтожении десяти автомобилей армии Украины.

Этим утром в СНБО Украины сообщили о российском ударе по месту сборки ракет в рамках секретной программы, часть производства уже перенесена за границу. Секретарь СНБО Алексей Данилов не уточнил, где находилось производство.

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Киев стремится получить аналог российских крылатых ракет «Калибр» и X-101, рассказал The Economist источник в украинском Генштабе. Он отметил скорость, маневренность и скрытность этого оружия, что затрудняет работу ПВО. Вместе с тем собеседник издания отметил произошедшее «большое изменение» ситуации в связи с поступающим оружием и разведданными с Запада.

Москва критикует военную поддержку Украины со стороны других стран.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Херсонская область Херсон Минобороны
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