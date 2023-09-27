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Общество ,  
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По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта временно перекрыли по Крымскому мосту

Движение транспорта временно перекрыто на Крымскому мосту, говорится в телеграм-канале о ситуации на дороге.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

В 00:00 мск в телеграм-канале сообщали, что затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет. 

Движение восстановили в 7:11 мск.

В последний раз движение на Крымском мосту временно перекрывали 22 сентября. После этого Минобороны сообщило о предпринятой ВСУ попытке ударить по Крыму управляемыми ракетами и дронами, они были сбиты силами ПВО. Еще одну ракету днем уничтожили в районе Бахчисарая. О сбитых крылатых ракетах над Крымом заявлял также глава полуострова Сергей Аксенов, не уточнив, сколько их было и в каком районе их уничтожили.

Днем того же дня ракетному удару подвергся штаб Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны, один военный пропал без вести. Гражданская инфраструктура штаба и люди, находившиеся на улице, не пострадали, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 

Теги
Крымский мост автотранспорт Крым
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