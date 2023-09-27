В ЦРУ заявили о намерении использовать нейросеть для анализа данных

Американские спецслужбы получат собственный инструмент на подобии ChatGPT, который позволит более эффективно собирать данные из открытых источников, сообщает Bloomberg.

Эту функцию планирует представить ЦРУ. Ведомство будет использовать искусственный интеллект, чтобы аналитики смогли лучше добывать разведданные из открытых источников. Инструмент искусственного интеллекта планируют также предоставить другим американским спецслужбам.

Как отмечает Bloomberg, это часть более широкой правительственной кампании по использованию возможностей искусственного интеллекта на фоне конкуренции с Китаем, который стремится стать мировым лидером в этой области к 2030 году.

Инструмент искусственного интеллекта ЦРУ позволит сотрудникам видеть исходный источник информации, которую они просматривают, сказал директор подразделения ЦРУ, которое планирует передать инструмент 18 американским спецслужбам, Рэнди Никсон. «Затем вы можете перейти на следующий уровень и начать общаться, и задавать вопросы машинам, которые дадут вам ответы, также полученные из [открытых] источников», — добавил он.

Опасения из-за распространения ИИ не раз выражали как власти, так и международные организации. В мае президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели встречу с представителями IТ-индустрии, где обсуждалась данная тема. На ней присутствовал глава стартапа OpenAI, разработавшего чат-бот ChatGPT Сэм Олтмэн, а также глава корпорации Microsoft Сатья Наделла и генеральный директор компаний Google Сундар Пичаи. Байден заявил, что компании «несут фундаментальную ответственность за обеспечение безопасности и надежности их продуктов до внедрения и распространения».

В июле в Совбезе ООН прошло первое в истории заседании по теме искусственного интеллекта.

«Взаимодействие между ИИ и ядерным оружием, биотехнологиями, нейротехнологиями и робототехникой вызывает особую тревогу», — подчеркивал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он рассказал, что был «поражен и шокирован» тем, как быстро развивается генеративный ИИ — «скорость и охват этой новой технологии во всех ее формах абсолютно беспрецедентны».

По оценке генсекретаря, к 2030 году вклад ИИ в глобальную экономику составит от $10 трлн до $15 трлн. Генсекретарь Гутерриш поддержал идею создать на базе ООН орган, который бы сформулировал глобальные стандарты по регулированию сферы ИИ.