INA: при пожаре на свадьбе в Ираке погибли 100 человек

При пожаре на свадьбе в Ираке погибли 100 человек

В результате пожара на свадебном торжестве в районе Хамдания в иракской провинции Ниневия погибли 100 человек, еще 150 пострадали, сообщает INA.

Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиаа Аль-Судани поручил министрам внутренних дел и здравоохранения мобилизовать все усилия для оказания помощи пострадавшим от пожара.

«Прилагаются все усилия для оказания помощи пострадавшим в результате несчастного случая», — сообщили в пресс-службе главы правительства.

В гражданской обороне сообщили, что пожар мог возникнуть из-за использования фейерверков во время свадьбы. В зале, где проводилось торжественное мероприятие также не соблюдались требования противопожарной безопасности. Пожар привел к обрушению частей зала из-за того, что при строительстве использовались легковоспламеняющиеся и недорогие материалы, сообщили в гражданской обороне.

В конце августа в Кемерово произошел пожар на складе пиротехники. Сотрудникам МЧС потребовалось более пяти часов, чтобы полностью ликвидировать последствия пожара. Телеграм-канал «112» уточнял, что в здании произошло обрушение кровли, пожару присвоили второй уровень сложности.