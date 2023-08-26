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В Кемерово ликвидировали пожар на складе пиротехники

МЧС: в Кемерово ликвидировали пожар на складе пиротехники
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Кемерово потушили пожар на складе пиротехники, сообщает МЧС по региону.

«Более пяти часов потребовалось сотрудникам МЧС России, чтобы полностью ликвидировать последствия пожара на складе пиротехнических изделий на ул. Терешковой в Кемерово. Сейчас работы пожарных на месте завершены», — говорится в сообщении.

Спасателям сообщили о пожаре в 17:00 по местному времени (13:00 мск). Огонь тушили более 43 человек и 13 единиц техники. Возгорание было локализовано на площади 750 кв. м. «Причину пожара предстоит установить специалистам», — заключили в ведомстве.

В Кемерово ликвидировали пожар на складе пиротехники
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Телеграм-канал «112» уточнял, что в здании произошло обрушение кровли, пожару присвоили второй уровень сложности. Проверяется информация, что кроме пиротехники на складе хранили газовые баллоны.

Теги
Кемерово Кемеровская область пожары
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