Губернатор назвал срок начала работы бывшего завода Volvo в Калуге

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Бывший завод Volvo в Калуге возобновит работу уже в этом году, в 2024-м производство должно выйти на полную мощность, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша во время прямого эфира на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На следующей неделе мы встречаемся с новым руководителем. <...> Я знаю, что в этом году уже планируется возобновление работы предприятия. На полную мощность оно выйдет уже следующем году», — сказал Шапша.

Volvo Group — автопроизводитель коммерческих и грузовых автомобилей. Летом 2022 года «Коммерсантъ» сообщил о планах концерна сократить число сотрудников в России. Издание уточнило, что на заводе Volvo Trucks в Калуге работа приостановлена. Предприятие производило 15 тыс. грузовых автомобилей в год. Как пояснил источник газеты, автопроизводитель фактически не может вести сборку из-за санкций Евросоюза в отношении поставок компонентов, готовых грузовиков и спецтехники.

В сентябре Минпромторг сообщил, что активы Volvo в России продали российскому инвестору без права выкупа. По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором автозавода Volvo в Калуге (ранее был переименован в «Стоков машинное оборудование», предыдущее название — АО «Вольво Восток») c 7 сентября является Алексей Санников, который, по данным на конец 2021 года, входил в правление Экспобанка предпринимателя Игоря Кима.

В реестре также указано, что «Стоков Финансы» (ранее «Вольво Финанс Восток», «дочка» компании «Вольво Финанс Сервис Восток», которая специализируется на финансовом лизинге грузовых автомобилей и строительной техники Volvo и Renault Trucks) возглавил партнер Кима, сооснователь фонда ExpoCapital Никита Ряузов.