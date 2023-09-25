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Война санкций ,  
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Мантуров заявил, что активы концерна Volvo продали без права выкупа

Мантуров: активы концерна Volvo в России проданы без опциона на обратный выкуп
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Война санкций
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Активы шведского автоконцерна Volvo в России, включая завод в Калуге, проданы российскому инвестору без опциона на обратный выкуп, сообщил в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан» глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Volvo — без опциона», — ответил Мантуров на соответствующий вопрос.

Летом 2022 года газета «Коммерсантъ» написала о планах Volvo Group сократить число сотрудников в России. Издание уточнило, что на заводе Volvo Trucks в Калуге работа приостановлена. Предприятие производило 15 тыс. грузовых автомобилей в год. Источник газеты пояснил, что автопроизводитель фактически не может вести сборку из-за санкций Евросоюза в отношении поставок компонентов, готовых грузовиков и спецтехники.

В начале сентября в Минпромторге рассказали, что активы Volvo в России переданы российскому инвестору. В министерстве не стали уточнять, кем являются новые владельцы. По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором автозавода Volvo в Калуге (ранее был переименован в «Стоков машинное оборудование», предыдущее название — АО «Вольво Восток») c 7 сентября является Алексей Санников, который, по данным на конец 2021 года, входил в правление Экспобанка предпринимателя Игоря Кима.

Из реестра также следует, что «Стоков Финансы» (ранее — «Вольво Финанс Восток», «дочка» компании «Вольво финанс сервис Восток», которая специализируется на финансовом лизинге грузовых автомобилей и строительной техники Volvo и Renault Trucks) возглавил партнер Кима, сооснователь фонда ExpoCapital Никита Ряузов.

Теги
Volvo Денис Мантуров Минпромторг санкции обратный выкуп
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