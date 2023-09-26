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Сломавшийся в Турции российский контейнеровоз отбуксировали в Босфор

Сломавшийся в Турции российский контейнеровоз Ascalon отбуксировали в Босфор

Сломавшийся в Турции российский контейнеровоз отбуксировали в Босфор
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Российский контейнеровоз Ascalon, который в ночь на 26 сентября запросил помощь у береговой охраны Турции из-за поломки двигателя, отбуксировали в Босфор, сообщило в X (ранее — Twitter) генеральное управление береговой охраны Турции. Как следует из данных сервиса MarineTraffic, сейчас судно находится в Стамбуле.

«Судно Ascalon с помощью нашего буксира Kurtarma-9 и в сопровождении еще одного буксира Kurtarma-5 вошло в Босфорский пролив и движется к причалу Ахыркапы в Стамбуле», — сказано в сообщении.

Судно вышло из порта в районе Тузла недалеко от Стамбула и направлялось в Россию. Однако в ночь на 26 сентября, около 02:30 мск, экипаж запросил помощь у турецкой береговой охраны, пишет Sabir Gezetesi со ссылкой на ведомство. Тогда контейнеровоз находился в 35 милях от берега. Буксир, по данным издания, прибыл на место около 08:10 мск.

Как отмечает Sabir Gazetesi, на борту контейнеровоза находятся 16 членов экипажа, угрозы их безопасности нет.

В январе сухогруз, который следовал с Украины в Стамбул, сел на мель в Босфоре. По этой причине движение по проливу временно приостановили.

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Босфор и Дарданеллы наряду с Мраморным морем соединяют Черное море со Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в океан. Оба берега проливов контролирует Турция.

Теги
Турция Босфор контейнеровоз
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