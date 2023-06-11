Турция поднимет плату за проход через Босфор и Дарданеллы

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С 1 июля Турция увеличивает плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы на более чем 8%, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу. Его слова приводит газета Star.

Плату увеличат до $4,42 за тонну. В октябре прошлого года турецкие власти уже увеличили стоимость сборов за проход торговых судов через проливы в пять раз — с $0,8 до $4,08. Сумма пошлин рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания.



В военное время у Турции есть дополнительные полномочия по регулированию прохода через проливы. Анкара может запретить какой-либо стране использовать проливы, если сочтет это угрозой для региональной или своей собственной безопасности.

Уралоглу отметил, что согласно Конвенции, с судов, которые будут проходить через турецкие проливы без захода, взимается плата по трем статьям: санитарный осмотр, маяк и спасательные службы. «Согласно постановлению президента, мы теперь будет обновлять эти цены каждый год», — сказал он.

5 июня о решении турецких властей увеличить плату сообщала газета Aydinlik. Это должно принести казне страны дополнительные средства. «Таким образом, доход в размере примерно $160–170 млн, полученный от пересечения проливов, не считая лоцманских и буксирных услуг в предыдущие годы, как ожидается, достигнет в этом году $900 млн», — говорилось в материале издания.

В апреле министр обороны Турции Хулуси Акар исключил пропуск военных кораблей любых стран в Черное море, пока длится российская спецоперация на Украине. «Мы привержены правилам Монтрё и не пропустим военные корабли в Черное море, как и не допустим втягивания Черного моря в войну», — заявил Акар.