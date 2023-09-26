Минобороны показало фото с командующим ЧФ на коллегии ведомства

Фото: Министерство обороны РФ

Командующий Черноморским флотом Виктор Соколов присутствовал на заседании коллегии Минобороны, которую провел глава ведомства Сергей Шойгу, свидетельствуют фотографии с совещания, распространенные ведомством.

Соколов подключился к совещанию по видеосвязи вместе с другими командующими — Балтийским, Северным, Тихоокеанским флотами и Каспийской флотилией.

На совещании Шойгу рассказал о потерях ВСУ. По его данным, за сентябрь это более 17 тыс. человек и 2,7 тыс. единиц техники, включая два танка Leopard, один Challenger, семь бронемашин Bradley.

25 сентября командование силами специальных операций ВСУ заявило, что при ударе по зданию Черноморского флота в Севастополе погиб его командующий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что информации от Министерства обороны о гибели командующего Черноморским флотом не было. «Это исключительно их прерогатива. Здесь нам нечего сказать», — сказал он, передает корреспондент РБК.

Ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли 22 сентября. Осколок ракеты упал у Театра Луначарского на проспекте Нахимова, в десяти жилых домах выбило стекла. В здании штаба произошел пожар. После удара без вести пропал один военный, сообщило Минобороны. Среди жителей города никто не пострадал.