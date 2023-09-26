Гладков: жители поселка в Белгородской области остались без света после обстрела

Поселок в Белгородской области остался без света после артобстрела

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В результате обстрела поселка Задородный Краснояружского района часть жителей остались без света. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Повреждена линия электропередачи, жители поселка частично остаются без света. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — рассказал губернатор.

В результате обстрела никто не пострадал.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. В результате вчерашних обстрелов пострадали три женщины: сотрудница завода в Шебекино и две жительницы поселка Уразово Валуйского городского округа.