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Военная операция на Украине ,  
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Поселок в Белгородской области остался без света после артобстрела

Гладков: жители поселка в Белгородской области остались без света после обстрела
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В результате обстрела поселка Задородный Краснояружского района часть жителей остались без света. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Повреждена линия электропередачи, жители поселка частично остаются без света. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — рассказал губернатор.

В результате обстрела никто не пострадал.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы, регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. В результате вчерашних обстрелов пострадали три женщины: сотрудница завода в Шебекино и две жительницы поселка Уразово Валуйского городского округа.

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Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков Военная операция на Украине электроснабжение
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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