Крестный ход в Курской области отменили на фоне атак беспилотников

Знаменский собор в Курске (Фото: kurskadm / Telegram)

Власти Курской области решили отменить традиционный крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери по улицам областного центра, который должен был пройти в понедельник. Об этом говорится в телеграм-канале администрации региона.

«В Курске икону Божией Матери «Знамение» встретят в Знаменском соборе. В связи с последними событиями и в целях безопасности традиционный крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной не будет проходить по улице Ленина областного центра», — говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что верующие смогут увидеть икону в Знаменском соборе, где состоится молебен.

Утром Министерство обороны сообщило, что силы ПВО пресекли попытку дронов ВСУ нанести удар по Курской и Брянской областям. В обоих регионах были сбиты по два беспилотника.

Как рассказал губернатор Роман Старовойт, один из дронов упал в Центральном округе Курска, там получили повреждения несколько частных домовладений и крыша административного здания, были выбиты стекла в многоквартирном доме. Второй беспилотник, по его словам, упал в Курском районе, там были выбиты стекла в частном доме, пострадавших нет.

Курская область, как и другие граничащие с Украиной регионы страны, подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. В регионе введен повышенный желтый уровень опасности.