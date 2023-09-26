Минобороны сообщило о пятом за ночь сбитом дроне ВСУ в Курской области

Около 5:30 средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны. Это уже пятый сбитый в регионе дрон ВСУ за ночь: по два аппарата уничтожили примерно в 22:30 и 23:00

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Над Курской областью около 5:30 дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны.

Это уже пятый украинский дрон, сбитый в Курской области за ночь. Два беспилотника были уничтожены в регионе примерно в 22:30, еще столько же — около 23:00, передавало ведомство.

Губернатор Роман Старовойт предупреждал, что в области работают ПВО и призывал сохранять спокойствие.

Кроме того, вечером 25 сентября силы ПВО сбили семь украинских беспилотников в Грайворонском городском округе Белгородской области. В Севастополе одновременно с этим объявляли воздушную тревогу, после чего губернатор Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке. Он уточнил, что одну ракету сбили в районе аэродрома Бельбек.