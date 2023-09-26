Власти расширят право на компенсацию за задержку зарплаты

Правительство поддержало законопроект Минтруда, расширяющий права граждан на получение компенсации за задержку заработной платы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на решение правкомиссии.

В настоящий момент компенсация предоставляется только за каждый день просрочки выплат, в дальнейшем же ее смогут получить и работники, которым работодатель не выплатил деньги неправомерно, например незаконно уволив.

Минтруд предлагает скорректировать ст. 236 Трудового кодекса. Например, граждане смогут получить компенсацию зарплаты, выплачиваемой при восстановлении на работе по решению суда. Сейчас работодатели выплачивают гражданам только задолженность.

В случае принятия изменений работодатель будет выплачивать проценты с того момента, когда фактически денежные средства должны были быть получены работником.

В начале июля Минтруд предложил увеличить на 18% МРОТ. Кроме того, согласно законопроекту, Минтруд планирует с 2025 года изменить методику расчета показателя в зависимости от медианной заработной платы (это величина, больше и меньше которой получает по половине работающих граждан; рассчитывается Росстатом). В прошлом году она составила примерно 40 тыс. руб.

Новый законопроект потребует дополнительных затрат на увеличение фонда оплаты труда в размере 193,5 млрд руб. Как оценили в ведомстве, 126,4 млрд руб. дополнительных расходов понесут бюджеты регионов и муниципалитетов, 19,7 млрд руб. потребуется из федерального бюджета, а 44,7 млрд руб. составят дополнительные траты организаций реального сектора экономики. Это следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.