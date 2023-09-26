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Политика ,  
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Китай расценил расширение военных блоков как угрозу

Глава МИД Китая Ван И: расширение военных союзов — угроза безопасности стран

Произвольное расширение военных блоков негативно сказывается на безопасности других государств, заявил глава китайского МИДа Ван И, слова которого приводит ведомство.

«Нам необходимо создать благоприятную среду для всеобщей безопасности», — заявил он. По словам Ван И, споры между странами должны решаться посредством диалога и консультаций.

Глава МИД призвал уважать законные озабоченности в сфере безопасности, выступать против самовольного расширения военных блоков и сдавливания пространства безопасности вокруг других государств.


В августе Китай заявил, что будет противостоять созданию военных блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заявление прозвучало после трехсторонней встречи Вашингтона, Сеула и Токио.

«Мы полагаем, что попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона», — сообщили в посольстве Китая в США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в сентябре 2023 года заявил, что блок не занимается агрессивным расширением на Восток. «Нет, это Восток решает присоединиться к НАТО», — заявил он.

Теги
Китай расширение Ван И угроза
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