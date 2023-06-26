Германия решила отправить в Литву «мощную бригаду» из 4 тыс. военных

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия готова перебросить в Литву «мощную бригаду» численностью 4 тыс. военных и разместить там на постоянной основе. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции в Вильнюсе, передает Tagesschau.

Новые подразделения должны обеспечить безопасность восточного фланга НАТО, объяснил Писториус. Когда конкретно они прибудут в Литву, министр не уточнил. Для этого требуется создать на месте соответствующую инфраструктуру, решить вопрос с материальным обеспечением солдат, отметил он. Кроме того, размещение в регионе войск должно согласовываться с оперативными планами НАТО.

Министр рассказал, что обсудил этот вопрос с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом. Они условились, что бригаду будут усиливать постепенно, параллельно с развитием инфраструктуры, уточнил Писториус.

Командный пункт немецкой бригады находится в городе Рукла, отмечает Focus. С 2017 года там находятся несколько сотен солдат бундесвера — в Рукле дислоцированы силы расширенного передового присутствия НАТО численностью около 1,6 тыс. человек. Почти половина из них — служащие бундесвера, пишет издание.

Рукла — военный городок в центральной части Литвы. Там дислоцированы и литовские военные части. К юго-западу от города расположены Гайжюнайский военный полигон и авиабаза Йонава. По состоянию на 2019 год в Рукле проживали 2319 человек.

Представители НАТО договорились дислоцировать бригаду альянса в Литве прошлой осенью. В сентябре туда прибыли около 100 немецких военных и начали формировать будущий штаб бригады.

Решение приняли в рамках двустороннего соглашения между властями Германии и Литвы. Однако из-за нехватки жилья для военных и прочих проблем с логистикой власти решили оставить дополнительные 1,5 тыс. человек на территории Германии в качестве сменного резервного подразделения и перевести их в режим постоянной боеготовности к переброске в Литву, говорил источник Bloomberg.

Президент Литвы Гитанас Науседа обещал создать условия для постоянной дислокации военных подразделений в течение одного года — полутора лет.