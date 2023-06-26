Германия решила отправить в Литву «мощную бригаду» из 4 тыс. военных

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 92,3 (+0,8) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 84,66 (+0,58) Инвестиции, 16:07
Как пентестеры помогают бизнесу найти уязвимости в IT-системах Тренды, 18:13
Председатель союза молодежи уволился после сообщений о дебоше в самолете Общество, 18:09
Мать погибшего на «Титане» сына поменялась с ним из-за кубика Рубика Life, 18:04
Россия возобновила работу посольства в Ливии спустя девять лет Политика, 17:47
Как популярные паблики становятся успешными бизнес-проектами РБК и ВКонтакте, 17:46
В Ростове-на-Дону рассказали, как чинят дороги после ухода ЧВК «Вагнер» Политика, 17:42
Бывшая российская теннисистка выиграла первый матч под флагом Франции Спорт, 17:39
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Будем инвестора холить и лелеять»: как изменился инвестиционный ландшафт Инвестиции, 17:37
МИД Казахстана заявил, что Россия не просила помощи ОДКБ из-за ЧВК Политика, 17:33
Аналитики отметили возвращение спроса на жилье на докризисный уровень Недвижимость, 17:25
В Египте обрушилась многоэтажка. Видео Общество, 17:19
Лавров заявил о сигналах посла США, что те «ни при чем» в ситуации с ЧВК Политика, 17:16
Binance отказалась от планов делистинга анонимных криптовалют в Европе Крипто, 17:15
Лавров не увидел перемен в отношениях со странами, где работал «Вагнер» Политика, 17:10
Политика ,  
0 

Германия решила отправить в Литву «мощную бригаду» из 4 тыс. военных

Глава Минобороны Германии Писториус: Берлин направит в Литву еще 4 тыс. военных
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия готова перебросить в Литву «мощную бригаду» численностью 4 тыс. военных и разместить там на постоянной основе. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции в Вильнюсе, передает Tagesschau.

Новые подразделения должны обеспечить безопасность восточного фланга НАТО, объяснил Писториус. Когда конкретно они прибудут в Литву, министр не уточнил. Для этого требуется создать на месте соответствующую инфраструктуру, решить вопрос с материальным обеспечением солдат, отметил он. Кроме того, размещение в регионе войск должно согласовываться с оперативными планами НАТО.

Министр рассказал, что обсудил этот вопрос с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом. Они условились, что бригаду будут усиливать постепенно, параллельно с развитием инфраструктуры, уточнил Писториус.

Командный пункт немецкой бригады находится в городе Рукла, отмечает Focus. С 2017 года там находятся несколько сотен солдат бундесвера — в Рукле дислоцированы силы расширенного передового присутствия НАТО численностью около 1,6 тыс. человек. Почти половина из них — служащие бундесвера, пишет издание.

Рукла — военный городок в центральной части Литвы. Там дислоцированы и литовские военные части. К юго-западу от города расположены Гайжюнайский военный полигон и авиабаза Йонава.

По состоянию на 2019 год в Рукле проживали 2319 человек.

Представители НАТО договорились дислоцировать бригаду альянса в Литве прошлой осенью. В сентябре туда прибыли около 100 немецких военных и начали формировать будущий штаб бригады.

Решение приняли в рамках двустороннего соглашения между властями Германии и Литвы. Однако из-за нехватки жилья для военных и прочих проблем с логистикой власти решили оставить дополнительные 1,5 тыс. человек на территории Германии в качестве сменного резервного подразделения и перевести их в режим постоянной боеготовности к переброске в Литву, говорил источник Bloomberg.

Читайте на РБК Pro
Как быстро бросить курить: советы торакального хирурга
Как фешен-аутсайдеры создали бренд, о котором поет Бейонсе
В России заработают новые законы об аресте предпринимателей и имущества
Деньги утекают: ищем проблемные места в закупках, чтобы снизить расходы

Президент Литвы Гитанас Науседа обещал создать условия для постоянной дислокации военных подразделений в течение одного года — полутора лет.

Теги
Германия Литва Борис Писториус переброска войск
Материалы по теме
Додон назвал условие для введения войск НАТО в Молдавию
Политика
Столтенберг заявил об истощении запасов оружия и боеприпасов у НАТО
Политика
Турция по просьбе НАТО перебросит батальон коммандос в Косово
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter