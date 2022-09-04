Представители бригады НАТО прибудут в Литву перед дислокацией в стране
Представители будущего штаба бригады НАТО, которую альянс договорился дислоцировать в Литве, днем 4 сентября прибудут к месту службы, передает литовское радио LRT.
«Паромом из Киля в Клайпеду сегодня прибывают военнослужащие Германии — около 100 человек с необходимой техникой. Затем они проследуют в Руклу, где приступят к формированию штабного подразделения бригады», — сказал в эфире радио министр обороны страны Арвидас Анушаускас (цитата по ТАСС).
Рукла — это военный городок в центральной части Литвы. Там дислоцированы литовские военные части. К юго-западу от города расположены военный полигон Гайжюнай и авиабаза Йонава. С 2017 года в Рукле находятся силы расширенного передового присутствия НАТО.
По состоянию на 2019 год в Рукле проживали 2319 человек.
Паром переправит передовое командование 41-й танковой бригады 1-й танковой дивизии Германии, передает LRT. Штабом будет руководить именно ФРГ.
Такое решение приняли в рамках двустороннего соглашения между властями Германии и Литвы. Стороны развернут в Рукле передовое подразделение, перебросят туда оборудование, боеприпасы и другое материально-техническое обеспечение.
В июне источники Bloomberg и Reuters рассказывали, что ФРГ собралась направить в Литву еще порядка 500 военных в рамках усилий НАТО по укреплению восточного фланга. Таким образом, ее воинский контингент в стране увеличивался до 1,5 тыс. человек. Общая численность военнослужащих НАТО в Литве, по словам собеседника Bloomberg, должна была вырасти до 3 тыс. человек.
Однако из-за нехватки жилья для военных в Литве и прочих проблем с логистикой власти решили оставить дополнительные 1,5 тыс. человек на территории Германии в качестве сменного резервного подразделения и перевести их в режим постоянной боеготовности к переброске в Литву, говорил источник агентства. Собеседник Reuters, в свою очередь, утверждал, что к переброске будут готовы не полторы, а примерно 3 тыс. военных.
Президент Литвы Гитанас Науседа обещал создать условия для постоянной дислокации батальона в течение одного года — полутора лет.