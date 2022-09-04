Представители бригады НАТО прибудут в Литву перед дислокацией в стране

Представители будущего штаба бригады НАТО, которую альянс договорился дислоцировать в Литве, днем 4 сентября прибудут к месту службы, передает литовское радио LRT.

«Паромом из Киля в Клайпеду сегодня прибывают военнослужащие Германии — около 100 человек с необходимой техникой. Затем они проследуют в Руклу, где приступят к формированию штабного подразделения бригады», — сказал в эфире радио министр обороны страны Арвидас Анушаускас (цитата по ТАСС).

Рукла — это военный городок в центральной части Литвы. Там дислоцированы литовские военные части. К юго-западу от города расположены военный полигон Гайжюнай и авиабаза Йонава. С 2017 года в Рукле находятся силы расширенного передового присутствия НАТО.

По состоянию на 2019 год в Рукле проживали 2319 человек.