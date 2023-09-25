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В Красногорске задержали стрелявшего из автомата мужчину

Сотрудники МВД задержали участника конфликта со стрельбой в Красногорске
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Полиция задержала уроженца Ростовской области 1978 года рождения, который может быть причастен к конфликту со стрельбой в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Конфликт произошел на улице Ново-Никольская в микрорайоне Опалиха между двумя группами людей. Один из участников конфликта открыл стрельбу «из предмета, конструктивно схожего с огнестрельным оружием». Три человека госпитализированы.

Телеграм-канал Mash уточняет, что госпитализировали 42-летнего Саида С. и 34-летнего Изматулата Р. — с пулевыми ранениями в живот, а также 32-летнего Файзали Р. — ему выстрелили в ногу.

В начале сентября массовая драка со стрельбой произошла в Махачкале. Подрались ученики одной из местных школ, к моменту прибытия на место силовиков подростки разошлись.

Сотрудники полиции установили, что конфликт возник из-за переписки одного из школьников с сестрой другого. В ходе драки 15-летний житель Шамильского района начал стрелять в воздух из охолощенного пистолета, принадлежащего его приятелю.

Теги
стрельба Московская область Красногорск МВД задержание
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