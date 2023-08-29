В Ноябрьске задержали открывшего стрельбу мужчину

Жителя пригорода Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе, который открыл стрельбу после приезда приставов для выселения, задержали, сообщают «112» и Shot.

«112» уточняет, что когда силовики зашли в дом, где держал оборону мужчина, он «устроил очередной пожар и получил ожоги». Мужчину госпитализировали.

«Shot» также сообщает, что мужчину «погрузили в машину скорой и увезли с места происшествия». Восемь часов потребовалось, чтобы уговорить его сложить оружие, уточняет телеграм-канал.

28 августа в пресс-службе УФССП по ЯНАО сообщили о стрельбе после приезда приставов по «исполнительным действиям».

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, приставы «в рамках исполнения судебного решения о выселении граждан из частного жилья, признанного аварийным, с целью последующего его сноса, прибыли к деревянному дому, находящемуся в частном секторе».

61-летний мужчина, проживающий в здании, «категорически отказался общаться с судебными приставами по вопросу его выселения из помещения, при этом произвел выстрел из ружья в воздух, затем поджег свой автомобиль, после чего закрылся в указанном доме», сообщили в СК.



По данным телеграм-канала Mash, открывшего огонь зовут Марат Сайткулов. Его дом признали аварийным еще несколько лет назад, соседи разъехались, но мужчина отказался уезжать, пишет телеграм-канал «112». В январе суд выселил его из дома, но даже после этого Сайткулов не переехал.



По информации Baza, мужчина ждал выселения более десяти лет. За это время у него умерла мать, и теперь его должны переселить в квартиру меньшей площади, на что он не согласен.