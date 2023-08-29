branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 103,24 (+0,98) Инвестиции, 28 авг, 19:03 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 95,47 (+0,76) Инвестиции, 28 авг, 19:03
В Ноябрьске задержали открывшего стрельбу мужчину Общество, 02:25
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 02:05
В Госдепе США призвали соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов Политика, 01:43
Рособрнадзор объяснил изменение ЕГЭ по литературе Общество, 01:40
В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ Общество, 01:05
Exxon сочла невозможным сдержать глобальное потепление к 2050 году Общество, 00:56
Минобороны сообщило о втором сбитом дроне в Белгородской области за сутки Политика, 00:28
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В СПЧ призвали МИД защитить избитую в Киргизии пару россиян Общество, 00:08
Тотальное превосходство. Российских вратарей признали лучшими в НХЛ Спорт, 00:04
МИД объяснил позицию России по возобновлению ядерных испытаний Политика, 00:00
Задорнов назвал способы вернуть доллар к 85 руб. Финансы, 00:00
В Киеве заявили о поддержке Западом ударов по Крыму Политика, 28 авг, 23:57
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 28 авг, 23:40
Белгородский губернатор сообщил о формировании второго полка теробороны Политика, 28 авг, 23:34
Общество ,  
0 

В Ноябрьске задержали открывшего стрельбу мужчину

В Ноябрьске задержали мужчину, который открыл стрельбу после приезда приставов

Жителя пригорода Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе, который открыл стрельбу после приезда приставов для выселения, задержали, сообщают «112» и Shot.

«112» уточняет, что когда силовики зашли в дом, где держал оборону мужчина, он «устроил очередной пожар и получил ожоги». Мужчину госпитализировали.

«Shot» также сообщает, что мужчину «погрузили в машину скорой и увезли с места происшествия». Восемь часов потребовалось, чтобы уговорить его сложить оружие, уточняет телеграм-канал.

28 августа в пресс-службе УФССП по ЯНАО сообщили о стрельбе после приезда приставов по «исполнительным действиям».

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, приставы «в рамках исполнения судебного решения о выселении граждан из частного жилья, признанного аварийным, с целью последующего его сноса, прибыли к деревянному дому, находящемуся в частном секторе».

Читайте на РБК Pro
Три года под риском уголовного дела: какие беды сулит параллельный импорт
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Революционная теория мозга: как мы на самом деле мыслим

61-летний мужчина, проживающий в здании, «категорически отказался общаться с судебными приставами по вопросу его выселения из помещения, при этом произвел выстрел из ружья в воздух, затем поджег свой автомобиль, после чего закрылся в указанном доме», сообщили в СК.

По данным телеграм-канала Mash, открывшего огонь зовут Марат Сайткулов. Его дом признали аварийным еще несколько лет назад, соседи разъехались, но мужчина отказался уезжать, пишет телеграм-канал «112». В январе суд выселил его из дома, но даже после этого Сайткулов не переехал.

По информации Baza, мужчина ждал выселения более десяти лет. За это время у него умерла мать, и теперь его должны переселить в квартиру меньшей площади, на что он не согласен.

Теги
Ямало-ненецкий автономный округ задержание стрельба
Материалы по теме
В Подольске госпитализировали человека после конфликта со стрельбой
Общество
Водитель открыл стрельбу рядом с Кремлем и ранил человека
Общество
Мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома в Балашихе
Общество