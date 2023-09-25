В МИДе обвинили власти Косово в обострении ситуации на Балканах

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Вчерашнее обострение ситуации в муниципалитете Звечан в Косово вызвано политикой премьер-министра непризнанного государства Альбина Курти по зачистке края от сербов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Его попытки вызвать через нагнетание обстановки дополнительное давление западников на руководство Сербии, чтобы заставить Белград признать «независимость» Косово, — постоянная игра с огнем, которая, как видим, обходится слишком дорого и подводит к опасной грани весь Балканский регион», — говорится в заявлении Захаровой.

Речь идет о произошедшем 23 сентября инциденте в селе Баньска на севере Косово. Президент Сербии Александр Вучич ранее говорил, что силами местной полиции там были убиты трое местных жителей — этнических сербов, установивших баррикады из двух грузовиков. При этом двое из них, по его словам, погибли от снайперского огня. В столкновении с жителями также погиб один полицейский, сообщали власти Косово.

В этот же день в монастырь Баньска ворвались вооруженные люди в масках, приехавшие на бронемашинах. Священники и верующие из сербского города Нови-Сад, среди которых были дети, заперлись в одном из зданий, были слышны выстрелы. Затем неизвестные покинули монастырь. Вучич заявил, что там искали двух раненых молодых людей из села, которые пришли в обитель за помощью.

Вучич 26 сентября проведет встречу с послами США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, а также с главой делегации Евросоюза с целью обсуждения ситуации в регионе.

Ранее сегодня прошла встреча Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко. После переговоров посол заявил, что операция, в ходе которой погибли четверо сербов, наглядно указала на желание премьера Курти захватить населенную сербами часть края.