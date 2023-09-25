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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о втором за день обстреле поселка у границы

Гладков: поселок Уразово Белгородской области подвергся второму за день обстрелу
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области подвергся второму за день обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под повторный обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет», — заявил губернатор.

В одном частном доме была разрушена летняя кухня. Второй снаряд повредил хозпостройку и выбил окна в доме. В поселке повреждены линии электропередачи газоснабжения.

О предыдущем обстреле этого поселка Гладков рассказал в 11 утра. Пострадали две женщины: одна получила легкую контузию, у второй от осколков стекла рассечена бровь. Госпитализация им не потребовалась.

Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Согласно подсчетам РБК, чаще всего дроны атакуют именно этот регион — более 56% от всех сообщений поступили из него.

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Военная операция на Украине Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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