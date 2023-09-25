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Общество ,  
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Эфиопия ввела запрет для авиапассажиров вывозить кофе из страны

Эфиопия ввела временный запрет для авиапассажиров на вывоз кофе из страны
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images

Власти Эфиопии временно запретили авиапассажирам вывозить произведенный в стране кофе. Об этом сообщили в посольстве России в стране.

«В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах», — отметили в диппредставительстве.

В сентябре 2022 года посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену в интервью «РИА Новости» заявил о готовности нарастить экспорт кофе в Россию. По его словам, толчком может стать рост цен на кофе в Азии и Латинской Америке из-за неурожаев.

С 2016 года в России цена на чашку кофе объемом 150–200 мл выросла на 118%. Средняя цена такой чашки в заведениях общепита в августе—сентябре составила 166 руб., что на 11% выше, чем в 2022 году, и на 118% выше уровня 2016 года. Скачок средней цены произошел в 2022 году, она увеличилась на 61%.

Теги
Эфиопия пассажиры посольство кофе
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