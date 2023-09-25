 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области ПВО сбила два украинских беспилотника

Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Два украинских беспилотника попытались совершить атаку в Курской области и были перехвачены российскими ПВО, сообщили в Минобороны.

Первая попытка была совершена около 10:00, вторая — около 10:30, уточнили в ведомстве.

Накануне Курская область четыре раза подверглась атакам со стороны Украины. Утром 24 сентября губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что дрон ВСУ атаковал административное здание в Центральном округе Курска, затем под городом сработала система ПВО.

В 15:00 глава региона заявил об обстреле Глушковского района, а около 21:00 в Курском районе сработала ПВО. В тот день власти Курска, где праздновали День города, решили отменить салют.

Теги
Минобороны Курская область дроны беспилотники ПВО
Материалы по теме
Две женщины пострадали при обстреле поселка в Белгородской области
Политика
Губернатор Севастополя объяснил звук взрыва в центре города
Политика
Минобороны сообщило о восьми сбитых за ночь украинских беспилотниках
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Открыто для всех: как в России создается сообщество инклюзивного бизнеса Тренды, 14:42
Карен Хачанов впервые за 20 месяцев вышел в финал турнира ATP Спорт, 14:42
Заболевший офицер решил добиться пересмотра срока за дезертирство Политика, 14:42
Минфин Бельгии раскрыл географию одобренных заявок на разблокировку Инвестиции, 14:35
Украина досрочно получила американские танки Abrams Политика, 14:35
Минобороны заявило об ударе по силам «Азова» в Донбассе Политика, 14:34
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 14:29
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
WSJ назвала четыре проблемы для экономики США Экономика, 14:25
Красноярский край представил промышленные разработки на «Иннопроме» Пресс-релиз, 14:23
«KFC, никому не нравится твоя картошка!»: 4 успешных скандальных кампании Pro, 14:20
МВД России объявило в розыск председателя МУС Хофманского Политика, 14:17
Российский теннисист впервые в карьере вышел в финал турнира ATP Спорт, 14:15
Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России» Финансы, 14:12
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 14:02