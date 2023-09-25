Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Курской области

В Курской области ПВО сбила два украинских беспилотника

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Два украинских беспилотника попытались совершить атаку в Курской области и были перехвачены российскими ПВО, сообщили в Минобороны.

Первая попытка была совершена около 10:00, вторая — около 10:30, уточнили в ведомстве.

Накануне Курская область четыре раза подверглась атакам со стороны Украины. Утром 24 сентября губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что дрон ВСУ атаковал административное здание в Центральном округе Курска, затем под городом сработала система ПВО.

В 15:00 глава региона заявил об обстреле Глушковского района, а около 21:00 в Курском районе сработала ПВО. В тот день власти Курска, где праздновали День города, решили отменить салют.