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Богомаз сообщил о третьем за день сбитом беспилотнике в Брянской области

Богомаз: силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Брянску

Украинский беспилотник самолетного типа попытался совершить атаку на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. Это уже третий сбитый дрон за день, еще два беспилотника уничтожили утром.

«Аппарат уничтожен на подлете к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны России», — написал Богомаз, уточнив, что пострадавших и разрушений нет.

Глава региона также сообщил об обстреле украинскими военными Стародубского муниципального округа из РЗСО «Град». По его словам, один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Среди местных жителей никто не пострадал, но было частично повреждено производственное помещение и уничтожено несколько голов стада, уточнил Богомаз.

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Брянская область Александр Богомаз обстрел ВСУ беспилотники
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