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Военная операция на Украине ,  
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В приднестровском селе нашли обломки ракеты С-300

ОКК Приднестровья: в селе Кицканы обнаружили обломки ракеты С-300
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: Министерство внутренних дел Приднестровья
Фото: Министерство внутренних дел Приднестровья
Фото: Министерство внутренних дел Приднестровья
Фото: Министерство внутренних дел Приднестровья
Фото: Министерство внутренних дел Приднестровья

В селе Кицканы Приднестровья обнаружили обломки ракеты С-300. Об этом заявил «РИА Новости» сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК, руководящий орган миротворцев) от непризнанной республики Олег Беляков.

По его словам, над территорией Приднестровья прозвучал взрыв в 0:54 25 сентября. «Обломки ракеты упали на территории Приднестровья в зоне безопасности в селе Кицканы по улице Юности», — отметил он.

Село Кицканы находится в 10 км от Тирасполя.

Место происшествия оцепили, прибыли саперы, подразделения правоохранительных органов, военные наблюдатели совместных миротворческих сил.

По предварительным данным, найденные фрагменты являются обломками боевой ракеты С-300. На ней есть элементы маркировки, по которым установили, что эта ракета образца 1968 года. Боевой элемент снаряда изъяли с места происшествия.

В МВД Приднестровья сообщили, что жильцы одного из домов в поселке в ночь на 25 сентября услышали звук упавшего тяжелого и большого предмета, но не решились выходить в огород. Саперы прибыли на место и изучили обнаруженную часть ракеты. По их данным, прямой опасности она не представляет. В МВД заверили, что ситуация находится под контролем.

РБК направил запрос в Объединенную контрольную комиссию.

В начале февраля на севере Молдавии обнаружили фрагменты ракет, которые, предположительно, принадлежали комплексу ПВО С-300. До этого в Молдавии несколько раз находили обломки ракет, в том числе 5 декабря 2022 года и 14 января 2023 года, в последний раз в обнаруженных фрагментах нашли 80 кг взрывчатого вещества.

Теги
Приднестровье ракета обломок С-300
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