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Бастующие сценаристы и продюсеры достигли предварительного соглашения

Variety: бастующие сценаристы и продюсеры достигли предварительного соглашения

Гильдия сценаристов, крупные студии и стриминговые сервисы достигли предварительного соглашения о новом трехлетнем контракте, который может закончить 146-дневную забастовку, сообщает Reuters и Variety.

«Мы можем с большой гордостью сказать, что эта сделка является исключительной — она обеспечивает значительные выгоды и защиту для сценаристов», — говорится в письме переговорного комитет Гильдии членам профсоюза.

Забастовка еще продолжается до момента утверждения и ратификации контракта. Подробности соглашения также не разглашаются до завершения переговоров.

Для того, чтобы контракт вступил в силу, участники переговоров должны сначала проголосовать за то, рекомендовать ли сделку руководству профсоюза. После это за ее одобрение должны проголосовать члены Гильдии (около 11 тыс. человек).

Накануне Bloomberg сообщал, что стороны были близки к соглашению. Один из собеседников агентства рассказал, что студии согласились нанять определенное количество сценаристов для своих телешоу, и эта цифра будет увеличиваться с увеличением числа серий в сезоне. Обе стороны также создали структуру, в рамках которой сценаристы будут получать бонусы за популярные шоу на стриминговых сервисах. Переговоры с представителями Гильдии сценаристов Америки (WGA) вели крупнейшие студии — Warner Bros., Disney, Netflix и Universal.

Бессрочная забастовка WGA длится со 2 мая, в середине июля к ним присоединился актерский профсоюз, что стало первой масштабной забастовкой актеров против кино- и телеиндустрии с 1980 года, а также первой одновременной забастовкой актеров и сценаристов с 1960 года.

Происходящее привело к остановке производства многих телешоу и кинопроектов. Financial Times в начале сентября оценила ущерб от забастовки для экономики Калифорнии почти в $5 млрд.

Теги
забастовка Голливуд продюсер
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