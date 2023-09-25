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Финансы ,  
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ВТБ рассказал о новой схеме мошенничества с «ремонтом» смартфона

ВТБ: появилась новая схема мошенничества с ремонтом и страховкой смартфона
Фото: Sebastian Willnow / Global Look Press
Фото: Sebastian Willnow / Global Look Press

Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, когда злоумышленники предлагают совершить диагностику работы мобильного устройства и оформить услуги по безопасности — например, отремонтировать или застраховать смартфон, сообщили РБК в банке.

Злоумышленники звонят по телефону банковским клиентам, представляясь службой поддержки банка, и сообщают о появлении новых страховых сервисов для смартфонов, а также предлагают сразу провести диагностику телефона собеседника.

После этого клиентам присылают ссылку на фейковый веб-сайт, который маскируется под реальный банковский сервис. Злоумышленники предлагают выбрать и подключить услуги по безопасности смартфона. Среди них защита денежных средств от телефонных мошенников, качественный ремонт смартфона с гарантией от сертифицированных сервисов и другое.

В случае установки такого приложения или подключения услуги клиент рискует потерять контроль над онлайн-банком и своим мобильным устройством, что в конечном итоге приведет к хищению его денег, предупредили в ВТБ.

Этот способ мошенничества допускает «гибридные сценарии», в ходе которых применяется как атака по телефону, так и перевод клиента на фишинговые сайты и приложения, пояснил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Он также отметил, что ВТБ применяет комплекс мер для защиты пользователей, среди которых: установка определителя номера, который может распознавать звонки в мессенджерах, использование систем фрод-мониторинга для выявления подозрительных операций и другие инструменты. Для дополнительной защиты денег можно воспользоваться страховкой карт.

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До этого специалисты ВТБ рассказывали о схеме мошенничества, при которой клиентам предлагают «обновить» деньги на счете для дополнительной защиты.

Мошенники гарантируют возврат средств, страховку и даже повышенную доходность по вкладу. Реальная цель злоумышленников — выманить средства клиента через перевод в банкомате, сообщали в ВТБ.

Мошенники звонят потенциальным жертвам с неизвестного номера, представляясь сотрудниками банка, и информируют о подозрительных операциях на счете клиента. Они убеждают клиента, что он стал жертвой мошеннических действий, и рекомендуют выполнить процедуру обновления единого лицевого счета для дополнительной защиты.

Для активации обновленного счета клиента просят перевести деньги на «безопасный» счет через банкомат. Мошенники гарантируют, что после обновления реквизитов все финансовые активы, которые находились на счетах клиента, будут восстановлены. Но на деле они выманивают средства клиентов на свои счета и в дальнейшем скрываются.

Теги
ВТБ мошенничество мошенники
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