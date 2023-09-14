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ВТБ рассказал о новой схеме телефонных мошенников с «обновлением» денег

ВТБ рассказал о новой схеме телефонных мошенников с обновлением денег
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Специалисты ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества, при которой клиентам предлагают «обновить» деньги на счете для дополнительной защиты, рассказали РБК в банке.

Мошенники гарантируют возврат средств, страховку и даже повышенную доходность по вкладу. Реальная цель злоумышленников — выманить средства клиента через перевод в банкомате, рассказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов в рамках ВЭФ-2023.

По его словам, мошенники звонят потенциальным жертвам с неизвестного номера, представляясь сотрудниками банка, и информируют о подозрительных операциях на счете клиента. Для убедительности даже присылают поддельные документы, маскируя их под официальный бланк банка с логотипом и печатью.

Они убеждают клиента, что он стал жертвой мошеннических действий, и рекомендуют выполнить процедуру обновления единого лицевого счета для дополнительной защиты.

Однако для активации обновленного счета клиента просят перевести деньги на «безопасный» счет через банкомат. Мошенники гарантируют, что после обновления реквизитов все финансовые активы, которые находились на счетах клиента, будут восстановлены. Но на деле они выманивают средства клиентов на свои счета и в дальнейшем скрываются.

В конце августа Сбербанк предупредил о новой схеме обмана. Мошенники звонят клиентам банков и сообщают о попытке недобросовестных сотрудников оформить кредит на его имя и предлагают самому взять заем «для исчерпания кредитного потенциала», после чего перевести средства на «безопасный счет». Обманщики убеждают жертв, что такой же риск существует и для их родственников.

«Новых жертв убеждают совершить аналогичные действия. В итоге сразу несколько человек, объединенных родственными связями, становятся жертвами преступления: переводят мошенникам как свои собственные, так и заемные средства», — рассказали в банке.

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Об использовании мошенниками темы семьи предупреждал и ВТБ. В банке рассказали, что, если потенциальная жертва отказывается следовать предложенным инструкциям, злоумышленники переходят на агрессивный тон и угрожают связаться с родственниками жертвы, чтобы убедить в своей правдивости. На угрозах мошенники не останавливаются и действительно обзванивают родственников человека с просьбами повлиять на клиента и «спасти» семейный бюджет.

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ВТБ мошенники переводы
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