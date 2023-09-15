Глава ВТБ оценил перспективы нового мирового кризиса

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что пока «взрывных тем», которые могли бы стать источником нового глобального экономического кризиса, нет. Однако не ждать его нельзя

Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава банка ВТБ Андрей Костин считает, что пока признаков надвигающегося мирового экономического кризиса не наблюдается, хотя и призывает «всегда его ждать». Такое мнение он высказал РБК.

«Я пока не вижу признаков мирового кризиса. <...> В принципе не вижу пока каких-то таких взрывных тем», — сказал он.

По словам Костина, экономика США неожиданно демонстрирует результаты лучше, чем были. «Китай, кстати, немножко подсел, но мне кажется, это не приговор — там тоже есть своя логика, своя перестройка экономики», — заметил он.

При этом Костин подчеркнул, что кризис всегда случается достаточно неожиданно, поэтому «надо всегда его ждать». «Нас так и настраивают в Центральном банке через разные стресс-тесты», — добавил он. Он также напомнил, что пандемию коронавируса, вызвавшую кризисные явления в экономике по всему миру, тоже никто не ожидал.

Вспоминая прошлый глобальный кризис, глава ВТБ рассказал, как в начале ипотечного кризиса в США в 2007 году оказался в Вашингтоне и позвонил знакомому, «известному специалисту». «Говорю: «Слушай, а что делать-то? Кризис начался». А он говорит: «А ничего». Я говорю: «Такого не было сто лет». — «Ты видишь, этот мы уже прозевали, а до следующего через сто лет мы не доживем. Расслабься», — воспроизвел диалог Костин.

15 сентября отмечается годовщина начала мирового финансового кризиса 2008 года. В этот день американский инвестбанк Lehman Brothers подал заявление о банкротстве из-за огромных позиций в ипотечных облигациях, которые стали проблемными. Крах Lehman Brothers считается кульминацией американского ипотечного кризиса, начавшегося в августе 2007-го, и его переходом в фазу мирового финансового кризиса. Последовавшие события привели к сильнейшей за 70 лет глобальной рецессии. По данным МВФ, общемировой ВВП сократился на 0,1% в 2009 году. Это стало единственным эпизодом снижения реального ВВП за весь год к предыдущему году после Второй мировой войны. Снижение глобальной экономики повторилось только в пандемию 2020 года.

Ранее в интервью РБК Костин охарактеризовал текущую ситуацию как «время коренной ломки внешнеэкономической системы» России. «Мы 30 лет жили в одних реалиях, сейчас мы переходим в абсолютно другие — колоссальные санкции и специальная военная операция, которая требует больших денег», — сказал он. Хотя в стране наблюдается экономический рост и относительная стабильность, такие потрясения не могут проходить без волатильности на финансовом рынке, подчеркнул банкир, говоря о летнем взлете курса доллара к рублю. В то же время Костин считает, что Россия даже в условиях санкций «сохраняет очень большой экспортный потенциал» и развивать его нужно с использованием новой системы расчетов в системе глобального Юга (Китай, Индия, страны Персидского залива и так далее), без использования SWIFT, доллара и евро.