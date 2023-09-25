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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударах Су-34 по командным пунктам ВСУ

Минобороны: Су-34 поразили командные пункты ВСУ на краснолиманском направлении
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Военная операция на Украине

Российские истребители Су-34 нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по украинским командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками на краснолиманском направлении, сообщили «РИА Новости» в Минобороны России.

«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что управляемые авиационные боеприпасы позволяют летчикам с высокой точностью уничтожать укрепленные сооружения и технику противника, работая с большой высоты.

Су-34 — российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++, он был принят на вооружение ВКС России в марте 2014 года.

В середине сентября «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что российские Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, которые уже применяют в ходе военной операции на Украине. «В рамках специальной военной операции была проведена апробация применения с Су-34 крылатой ракеты большой дальности, ранее на этих самолетах не использовавшейся», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Су-34 с помощью такой ракеты поразил украинский военный объект. Для этого была задействована самая современная версия фронтового бомбардировщика Су-34НВО (НВО — «новые возможности»), добавил источник.

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ВСУ Красный Лиман ДНР Харьковская область Су-34 Минобороны
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