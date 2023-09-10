Минобороны сообщило об ударах по «Азову» на краснолиманском направлении

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» нанесли удары по позициям штурмовых групп украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Серебрянское лесничество находится между Кременной, Лисичанском (ЛНР) и Северском (ДНР).

Кроме того, подразделения группировки отразили три попытки атак украинских войск в районе Торского выступа на краснолиманском направлении, сказал собеседник агентства.

Российские бомбардировщики, по словам Савчука, нанесли три удара по двум украинским командно-наблюдательным пунктам близ поселка Червоная Диброва и села Серебрянка. Украинская сторона, по его данным, потеряла 50 военнослужащих, боевую бронированную машину и пикап.

«Азов» стал бригадой Нацгвардии Украины в начале 2023 года. В августе представитель этого ведомства Николай Уршалович сообщил, что «Азов» восстановился и «приступил к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества».

С тех пор российское Минобороны неоднократно заявляло об ударах по позициям «Азова» в этом районе. В частности, ведомство отчитывалось об этом 3 и 6 сентября.