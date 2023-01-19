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На севере Москвы загорелось здание на территории храма

Один человек пострадал при пожаре в комплексе храма Иоанна Кронштадтского в Москве

В Москве произошел пожар в здании на территории храма Иоанна Кронштадтского. Как сообщает столичное управление МЧС, загорелась двухэтажная деревянная постройка.

Пожар начался в 03:53 мск. Площадь возгорания составила 100 кв. м. В здании находились несколько человек, один из них пострадал, один сам покинул строение до прибытия пожарных. В тушении пожара участвовали 58 человек и 15 единиц техники, в 05:25 возгорание ликвидировали.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу столичного ГУ МВД.

По данным телеграм-канала Baza, горело здание воскресной школы. На момент начала пожара на территории храма должны были оставаться два алтарника и охранник, но в здании обнаружили еще одного мужчину с обожженными руками. Прибывшим сотрудникам полиции он объяснил, что в храм его пустил настоятель, а возгорание началось, потому что у него разлился растворитель. Настоятель подтвердил, что видел этого человека на службах, но заявил, что не пускал его в здание.

Пострадавшего отправили в больницу. Следствие рассматривает две версии случившегося: поджог и неосторожное обращение с огнем, пишет Baza.

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Москва Пожар храм МЧС новости
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