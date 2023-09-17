Тушивший пожары в турецком Измире вертолет упал в водохранилище

В турецкой провинции Измир в водохранилище рухнул вертолет, задействованный в тушении природного пожара. Об этом написал министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы в соцсети X (бывшая Twitter).

По его словам, связь с экипажем вертолета прервалась 16 сентября в 23:53 по местному времени (совпадает с мск). После проверки выяснилось, что вертолет врезался в плотину водохранилища Тахталы, из которого он набирал воду для тушения лесного пожара в районе Мендерес, после чего упал.

Одного члена экипажа удалось спасти, еще троих ищут. В поисково-спасательной операции задействованы полиция, береговая охрана и управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как пишет NTV, пожар в Измире тушат 500 сотрудников Измирского регионального управления лесного хозяйства. Для ликвидации возгорания используют различную технику, в том числе девять самолетов и 20 вертолетов.

Власти утверждают, что пожар не угрожает населенным пунктам. Дорогу, соединяющую Мендерес и курортный город Гюмюльдур, в целях безопасности перекрыли.