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В зале внутренних рейсов Пулково на минуту пропал свет

В зале вылета внутренних рейсов аэропорта Пулково пропало электричество
Фото: petersburg.live / VK
Фото: petersburg.live / VK

В зале вылета внутренних рейсов аэропорта Пулково пропало энергоснабжение, в течение минуты подачу света восстановили. Об этом «РИА Новости» рассказали в управляющей компании воздушной гавани «Воздушные ворота Северной столицы».

«В зале вылета внутренних рейсов в 19.30 было временное переключение электричества в связи с нарушением подачи электроэнергии в Санкт-Петербурге. В течение одной минуты подача электроэнергии восстановлена», — заявил собеседник агентства.

Телеграм-канал Shot сообщил, что в петербургском поселке Шушары пропало электричество. По словам местных жителей, за час до отключения света они слышали громкий звук и видели яркую вспышку, официальной информации о происшествии нет.

Как уточнила «Фонтанка», специалисты «Россети Ленэнерго» ведут восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании. В компании изданию заявили, что «диспетчеры производят переключения потребителей на резервные схемы для скорейшего восстановления электроснабжения». Позже «Фонтанка» написала, что жителям Шушар вернули свет. Поселок Шушары находится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

1 мая в международном аэропорту Манилы на Филиппинах отключили свет из-за технического сбоя, в связи с чем пришлось отменить 40 внутренних рейсов. Авария вынудила использовать резервные мощности для подачи электричества на критически важные объекты.

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Теги
электроснабжение Пулково Санкт-Петербург Шушары
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