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В Маниле отменили 40 рейсов из-за отключения света в аэропорту

Из-за отключения света в аэропорту Филиппин были отменены 40 рейсов

В международном аэропорту Манилы в Филиппинах из-за технического сбоя отключили свет, из-за чего были отменены 40 внутренних рейсов. Об этом сообщает Manila Bulletin.

В заявлении управления аэропорта города утверждается, что отключение электроэнергии произошло в третьем терминале. Это вынудило использовать резервные мощности для подачи электричества на критически важные объекты, что позволило компьютерным системам авиакомпаний и иммиграционной службе функционировать и обеспечивать обработку как прибывающих, так и улетающих пассажиров. Команда инженеров работает над решением проблемы.

Подобное происходило в международном аэропорту Манилы сразу после Нового года: 2 января был отменен, изменен или задержан 361 рейс в город и обратно. Тогда также был сбой в электроэнергии, который вывел из строя аэронавигационные средства Управления гражданской авиации Филиппин.

В середине марта в аэропорту Сочи отменили десятки рейсов из-за тумана. Тогда из-за непогоды были отменены 39 рейсов и 26 прилетов. Оператор кубанских аэропортов ГК «Аэродинамика» отмечал, что в ночь на 19 апреля были выполнены лишь два рейса из 57 запланированных.

Теги
Филиппины аэропорты электроэнергия
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