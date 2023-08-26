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Большая часть Кении осталась без света из-за аварии на ГЭС

The Star: в Кении на двое суток пропала электроэнергия из-за аварии на ГЭС
ГЭС Турквел
ГЭС Турквел (Фото: KETRACO1 / Twitter)

На большей части территории Кении в результате аварии на гидроэлектростанции «Турквел» на двое суток пропала электроэнергия, сообщает The Star.

Во многих районах страны уже восстанавливают подачу электричества.

«Инженеры работали всю ночь напролет и сумели заставить нашу электростанцию «Турквел» подавать больше электроэнергии в нашу сеть», — сказала председатель правления электроэнергетической компании Kenya Power Джой Мдиво-Масинде.

Она отметила, что большая часть страны будет вновь подключена к электроснабжению до конца дня, но предупредила, что кенийцам следует ожидать перебоев в течение выходных, пока ситуация стабилизируется.

25 августа в большой части страны произошло массовое отключение электроэнергии. Отключение затронуло столицу Кении Найроби, а также Центральную провинцию, Рифт-Валли и западные регионы.
Kenya Power в своем заявлении объяснила отключение сбоем в системе.

Без света оказались многочисленные стратегически важные объекты инфраструктуры. Например, электроэнергии не было в международном аэропорту Найроби.

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Теги
Кения ГЭС электроэнергия
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