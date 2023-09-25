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Военная операция на Украине ,  
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Американский сенатор Келли предупредил о «прямом конфликте» с Россией

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Военная операция на Украине
Марк Келли
Марк Келли (Фото: SenMarkKelly / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, в противном случае есть угроза прямого конфликта Вашингтона и Москвы, заявил сенатор Марк Келли (демократ) в интервью CBS.

По его словам, Украина бы давно проиграла в конфликте, если бы не помощь от ее западных союзников. Сенатор полагает, что чем больше помогать Киеву сейчас, тем менее вероятно, что конфликт разрастется в будущем.

«Если мы потерпим неудачу в данный момент, есть шанс, что мы, вы знаете, через год, через два года мы окажемся в ситуации, когда мы можем оказаться в прямом конфликте с русскими. Мы этого не хотим», — сказал Келли.

После 24 февраля 2022 года западные страны стали активно предоставлять военную помощь Украине. По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи более чем на $43,7 млрд. В начале сентября на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что с начала боевых действий Киев получил военную помощь от союзников на сумму около $100 млрд.

Россия осуждает выделение военной помощи Украине западными странами. Глава МИД Сергей Лавров, выступая в ООН 23 сентября, призвал мир не допустить «скатывания к большой войне». «Сегодня человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества», — сказал он.

В то же время Соединенные Штаты вместе с союзниками, по его словам, «продолжают плодить конфликты, искусственно разделяющие человечество на враждебные блоки» и препятствующие достижению общих целей. «Они делают все, чтобы предотвратить формирование подлинно многополярного, справедливого миропорядка, стремятся заставить мир играть по своим печально известным узкокорыстным правилам», — отметил министр.

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Теги
Военная операция на Украине военная помощь Украина Минфин США
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