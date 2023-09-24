В Нижегородской области в ДТП с рейсовым автобусом погибли три человека
В Кстовском районе Нижегородской области в результате аварии с рейсовым автобусом и грузовиком погибли три человека, еще 16 человек пострадали, в том числе один ребенок, сообщило региональное МЧС.
«В результате происшествия пострадали 16 человек, в том числе один ребенок, погибли три человека», — говорится в публикации.
Как уточнил портал NN.ru, три человека погибли на месте, 15 человек получили травмы тяжелой и средней степени тяжести, еще один пострадавший отказался от госпитализации.
Авария произошла около населенного пункта Шелокша на федеральной автодороге М-7 «Волга». Сообщение о ДТП поступило в 9:40 (совпадает с мск).
«Сотрудники МЧС производили смыв топлива с проезжей части», — говорится в сообщении. В ликвидации последствий участвовали семь человек и три единицы техники.
Региональная прокуратура работает на месте аварии для выяснения обстоятельств ДТП.
17 сентября водитель внедорожника протаранил около десяти машин на юге Москвы и скрылся. Пострадавших нет. Виновника ДТП задержали в Московской области.
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