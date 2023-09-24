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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области при обстреле поселка пострадал мужчина

Гладков: в Белгородской области при обстреле поселка пострадал водитель «КАМАЗа»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области под обстрел ВСУ попал поселок Новый в Волоконовском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, украинский дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль.

«Есть один пострадавший — водитель «КАМАЗа», он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что мужчине оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

В конце августа РБК подсчитал, что с начала военной операции на Украине количество атак на территорию России с использованием беспилотников превысило 500.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Согласно подсчетам РБК, чаще всего дроны атакуют именно этот регион — более 56% от всех сообщений поступили из него.

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Накануне Гладков сообщил об обстреле Шебекино — город расположен в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Повреждения получил производственный цех одного из промышленных предприятий: снаряд пробил кровлю здания, данных о пострадавших нет.

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Вячеслав Гладков Белгородская область дроны пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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