В Белгородской области при обстреле поселка пострадал мужчина
В Белгородской области под обстрел ВСУ попал поселок Новый в Волоконовском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, украинский дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль.
«Есть один пострадавший — водитель «КАМАЗа», он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями», — написал Гладков.
Губернатор отметил, что мужчине оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
В конце августа РБК подсчитал, что с начала военной операции на Украине количество атак на территорию России с использованием беспилотников превысило 500.
Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Согласно подсчетам РБК, чаще всего дроны атакуют именно этот регион — более 56% от всех сообщений поступили из него.
Накануне Гладков сообщил об обстреле Шебекино — город расположен в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Повреждения получил производственный цех одного из промышленных предприятий: снаряд пробил кровлю здания, данных о пострадавших нет.
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