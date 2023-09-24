Еврокомиссия выделила Украине дополнительные €1,5 млрд

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Евросоюз дополнительно выделит Украине €1,5 млрд макрофинансовой помощи, сообщила Европейская комиссия в соцсети X.

«Месяц за месяцем мы продолжаем играть роль в восстановлении процветающей страны, одновременно помогая удовлетворить ее потребности», — говорится в публикации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 21 сентября сообщила, что Евросоюз выделил Украине помощь в размере €50 млрд на ближайшие четыре года.

Она добавила, что в 2023 году еще €12 млрд пошли на выплату зарплат и пенсий, а также на поддержку работы больниц, школ и других социальных служб.

Кроме того, Евросоюз наращивает выпуск боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности Украины.

По данным на август, за полтора года военной операции Евросоюз оказал Украине военную помощь на €20 млрд. Эта сумма включает двусторонние поставки военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд.