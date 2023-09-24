 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Еврокомиссия выделила Украине дополнительные €1,5 млрд

Еврокомиссия: Евросоюз дополнительно выделит €1,5 млрд помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Евросоюз дополнительно выделит Украине €1,5 млрд макрофинансовой помощи, сообщила Европейская комиссия в соцсети X.

«Месяц за месяцем мы продолжаем играть роль в восстановлении процветающей страны, одновременно помогая удовлетворить ее потребности», — говорится в публикации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 21 сентября сообщила, что Евросоюз выделил Украине помощь в размере €50 млрд на ближайшие четыре года.

Она добавила, что в 2023 году еще €12 млрд пошли на выплату зарплат и пенсий, а также на поддержку работы больниц, школ и других социальных служб.

Кроме того, Евросоюз наращивает выпуск боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности Украины.

По данным на август, за полтора года военной операции Евросоюз оказал Украине военную помощь на €20 млрд. Эта сумма включает двусторонние поставки военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд.

Читайте на РБК Pro
Беженцы в океане: как самая богатая страна мира довела себя до нищеты
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Стратегия в условиях неопределенности: актуальные вызовы и инструменты
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Украина Еврокомиссия финансовая помощь ЕС
Материалы по теме
Маккарти передумал исключать помощь Киеву из бюджета Пентагона
Политика
США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн
Политика
Литва выделила Украине новый пакет военной помощи почти на €500 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Что такое виниры для зубов, как их ставят и сколько это стоит Стиль, 12:45
Косово ограничило въезд из Сербии после гибели полицейского Политика, 12:29
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 12:23
Второе судно прибыло в Турцию по альтернативному зерновому коридору Политика, 12:15
Хачанов впервые за полгода вышел в полуфинал турнира ATP Спорт, 11:49
Прошлое в розовых очках: как работает ретроспекция Pro, 11:42
Еврокомиссия выделила Украине дополнительные €1,5 млрд Политика, 11:39
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В каких экологических проектах можно поучаствовать уже сейчас РБК и ДПиООС, 11:39
Команда Red Bull досрочно выиграла Кубок конструкторов «Формулы-1» Спорт, 11:28
Лавров заявил, что США «плодят конфликты» созданием новых военных союзов Политика, 11:19
Ферстаппен оказался в шаге от третьего титула чемпиона «Формулы-1» подряд Спорт, 11:13
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 10:55
Эрдоган посетит Нахичевань по приглашению Алиева Политика, 10:53
Брокер «Тинькофф» ошибочно списал с клиентов комиссию 15% вместо 1,5% Инвестиции, 10:44