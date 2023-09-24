Еврокомиссия выделила Украине дополнительные €1,5 млрд
Евросоюз дополнительно выделит Украине €1,5 млрд макрофинансовой помощи, сообщила Европейская комиссия в соцсети X.
«Месяц за месяцем мы продолжаем играть роль в восстановлении процветающей страны, одновременно помогая удовлетворить ее потребности», — говорится в публикации.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 21 сентября сообщила, что Евросоюз выделил Украине помощь в размере €50 млрд на ближайшие четыре года.
Она добавила, что в 2023 году еще €12 млрд пошли на выплату зарплат и пенсий, а также на поддержку работы больниц, школ и других социальных служб.
Кроме того, Евросоюз наращивает выпуск боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности Украины.
По данным на август, за полтора года военной операции Евросоюз оказал Украине военную помощь на €20 млрд. Эта сумма включает двусторонние поставки военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире