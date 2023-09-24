При стрельбе в Вирджинии пострадали пять человек

Неизвестный открыл стрельбу в городе Чесапик в американском штате Вирджиния, в результате чего пострадали пять человек, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местное управление полиции.

После 17:00 по местному времени в полицию поступил звонок о выстрелах в жилом районе Чесапика. Ранения получили четверо детей и один взрослый человек, всех их доставили в местные больницы с травмами. Подозреваемых еще не выявили.

27 августа произошла стрельба в торговом центре американского города Джексонвилла (штат Флорида). По данным Bloomberg, 20-летний мужчина открыл огонь в торговом центре района, который преимущественно населен афроамериканцами. Телеканал News4JAX писал о трех погибших, Fox News — о четверых. Открывший стрельбу забаррикадировался внутри торгового центра, в итоге его удалось ликвидировать.