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Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре во Флориде

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре во Флориде, есть погибшие

В результате стрельбы в торговом центре американского города Джэксонвилла (штат Флорида) погибли несколько человек. Об этом сообщила мэр города Донна Диган, передает телеканал News4JAX.

Телеканал Fox News сообщает о четверых погибших. Открывший стрельбу забаррикадировался внутри торгового центра, предположительно, он уже ликвидирован. На месте происшествия работает спецназ.

По словам одного из очевидцев, преступник открыл огонь изнутри по автомобилям. О мотивах преступника ничего не известно.

Накануне стрельба произошла на фестивале карибской культуры в Бостоне (штат Массачусетс). Пострадали семь человек, их жизням ничего не угрожает. Раненых доставили в больницы. В полиции сообщили о задержании нескольких человек, у них изъяли огнестрельное оружие.

Теги
стрельба торговый центр США Флорида
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