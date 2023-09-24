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Боррель оценил проблему миграции на фоне конфликта на Украине

Боррель: конфликт на Украине не стал причиной обострения проблемы с мигрантами

Миграция может стать "разрушительной силой" для Европейского союза, однако конфликт на Украине не стал причиной обострения этой проблемы, заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью The Guardian.

«Миграция – это еще больший раскол для Европейского Союза. И это может стать разрушающей силой для Евросоюза. Мы до сих пор не смогли договориться об общей миграционной политике», - сказал Боррель.

По его словам, проблема может обостриться из-за культурных и политических различий внутри стран ЕС, некоторые из них говорят, что не хотят принимать мигрантов. «Парадокс в том, что Европа нуждается в мигрантах, потому что у нас очень низкий демографический рост. Если мы хотим выжить с трудовой точки зрения, нам нужны мигранты», - отметил глава европейской дипломатии.

При этом украинский конфликт, как считает Боррель, не является причиной нынешних споров по поводу миграции. Он объяснил, что проблема увеличивается, в основном из-за военных конфликтов, а не именно конфликта на Украине.

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Теги
Жозеп Боррель Евросоюз мигранты миграция
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