Боррель оценил проблему миграции на фоне конфликта на Украине
Миграция может стать "разрушительной силой" для Европейского союза, однако конфликт на Украине не стал причиной обострения этой проблемы, заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью The Guardian.
«Миграция – это еще больший раскол для Европейского Союза. И это может стать разрушающей силой для Евросоюза. Мы до сих пор не смогли договориться об общей миграционной политике», - сказал Боррель.
По его словам, проблема может обостриться из-за культурных и политических различий внутри стран ЕС, некоторые из них говорят, что не хотят принимать мигрантов. «Парадокс в том, что Европа нуждается в мигрантах, потому что у нас очень низкий демографический рост. Если мы хотим выжить с трудовой точки зрения, нам нужны мигранты», - отметил глава европейской дипломатии.
При этом украинский конфликт, как считает Боррель, не является причиной нынешних споров по поводу миграции. Он объяснил, что проблема увеличивается, в основном из-за военных конфликтов, а не именно конфликта на Украине.
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