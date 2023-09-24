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Сотрудника киевского военкомата задержали за незаконное хранение оружия

Сотрудника военкомата в Киевской области задержали за незаконное хранение оружия

Сотрудника военкомата в Киевской области Украины задержали за незаконное хранение оружия и боеприпасов, сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры.

По данным ведомства, в ходе 22 обысков в квартирах, хозяйственных постройках и автомобиле у задержанного изъяли автоматы, магазины к автоматическому оружию, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6,5 тыс. патронов различного калибра, 35 гранат и т.д.

Сотруднику военкомата предъявили подозрение по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Мужчину задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

В начале сентября ФСБ прекратила работу 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 53 российских регионах. Была пресечена деятельность 217 человек, которых считают причастными к «восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту», уточнили в ведомстве.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились в июне—июле в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской области. В итоге из незаконного оборота были изъяты 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

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Теги
Киевская область военкомат хранение оружия задержание Украина
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