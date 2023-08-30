В Донецке задержали подпольных продавцов оружия в зоне военной операции

Фото: РИА Новости

ФСБ задержала в Донецке группу людей, которые собирались организовать в зоне военной операции канал по незаконной продаже оружия и боеприпасов, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении ведомства.

Во время задержания у одного из участников группы были обнаружены и изъяты четыре автомата АК-74 и АК-12 и четыре магазина для автоматов, граната Ф-1, 71 патрон калибра 5,45 мм.

В отношении задержанных завели уголовное дело по ч. 5 ст. 222 УК (незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

В марте в Белгородской области ФСБ пресекла поставки оружия из зоны военной операции. Сотрудники задержали двоих подозреваемых. У них изъяли противотанковые управляемые ракеты, гранатометы, ручные гранаты и запалы к ним, тротиловые шашки массой от 200 г до 3 кг и 15 тыс. патронов различного калибра.

В отношении мужчин завели уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 222 и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК — незаконное приобретение, передача и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Одного обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы условно, другого — к трем годам колонии строгого режима.

