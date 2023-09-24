Минск пообещал «сделать все зависящее» для решения конфликта на Украине

Белоруссия готова сделать все от нее зависящее для решения конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник во время выступления на 78-я сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает БелТА.

«Белоруссия не может не затронуть тему конфликта в соседней стране — Украине. Нам очень тяжело наблюдать, как уже полтора года страдают близкие нам люди. К сожалению, Украина и ее народ стали разменной монетой в большой игре Запада за сохранение своей глобальной гегемонии», — сказал Алейник.

По его словам, продолжая поставлять оружие на Украину, Запад настроен на «продолжение войны до последнего украинца», но вряд ли, как считает глава белорусского МИДа, этого хотят украинские граждане. Минск же, как отметил Алейник, предпринимал все возможные меры для решения конфликта и «сейчас готов сделать все от него зависящее».

После начала военной операции на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, в том числе и при посредничестве Минска.

В марте 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за переговоры между Москвой и Киевом, а также предложил объявить перемирие и остановить боевые действия на Украине. При этом территориальные и восстановительные вопросы, по его словам, нужно решить за столом переговоров, без предварительных условий.

В Кремле, комментируя предложение белорусского лидера, заявили, что оно ничего не изменило «в контексте Украины». Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, военная операция продолжается, «поскольку это является единственным средством достижения целей».