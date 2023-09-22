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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстреле села Теребрено в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Теребрено в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области со стороны Украины было обстреляно село Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Село находится в Краснояружском районе менее чем в двух километрах от границы с Украиной.

«Есть разрушения: выбиты окна в одном частном жилом доме, осколками снаряда посечено 2 автомобиля», — написал глава региона.

Утром 22 этого же дня губернатор сообщил об обстреле хутора Валковский.

Никто не пострадал, от взрывов были выбиты окна в одном частном доме и повреждена крыша сарая.

Хутор Валковский находится в двух километрах от российско-украинской границы.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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