Гладков сообщил об обстреле села Теребрено в Белгородской области

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В Белгородской области со стороны Украины было обстреляно село Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Село находится в Краснояружском районе менее чем в двух километрах от границы с Украиной.

«Есть разрушения: выбиты окна в одном частном жилом доме, осколками снаряда посечено 2 автомобиля», — написал глава региона.

Утром 22 этого же дня губернатор сообщил об обстреле хутора Валковский.

Никто не пострадал, от взрывов были выбиты окна в одном частном доме и повреждена крыша сарая.

Хутор Валковский находится в двух километрах от российско-украинской границы.