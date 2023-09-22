Гладков сообщил об обстреле села Теребрено в Белгородской области
В Белгородской области со стороны Украины было обстреляно село Теребрено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Село находится в Краснояружском районе менее чем в двух километрах от границы с Украиной.
«Есть разрушения: выбиты окна в одном частном жилом доме, осколками снаряда посечено 2 автомобиля», — написал глава региона.
Утром 22 этого же дня губернатор сообщил об обстреле хутора Валковский.
Никто не пострадал, от взрывов были выбиты окна в одном частном доме и повреждена крыша сарая.
Хутор Валковский находится в двух километрах от российско-украинской границы.
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